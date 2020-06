"Poświęcenie naszych żołnierzy nie poszło na marne". Po krwawym starciu granicznym głos zabrali politycy

Pekin oświadczył tego samego dnia, że Chiny i Indie doszły do porozumienia w sprawie "uspokojenia napięcia" i deeskalacji sytuacji na wspólnej granicy tak szybko, jak to możliwe. Oświadczenie władze ChRL wydały po rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu państw. Reuters podał, że szef chińskiego MSZ Wang Yi przekazał w czasie tej rozmowy swojemu indyjskiemu odpowiednikowi Subrahmanyamowi Jaishankarowi, że Indie powinny surowo ukarać osoby odpowiedzialne za konflikt i kontrolować swoje siły.

"Próba jednostronnej zmiany status quo"

Indyjska armia oświadczyła we wtorek, że obie strony wycofały się z obszaru doliny Galwanu, gdzie doszło do walk. Według indyjskiego MSZ walki były wynikiem "próby jednostronnej zmiany status quo" przez Pekin. Rzecznik resortu Anurag Srivastava powiedział, że obie strony poniosły straty, których można było uniknąć, gdyby Chiny przestrzegały porozumienia w sprawie deeskalacji napięć. Według źródeł w indyjskim rządzie, na które powoływał się Reuters, nie oddano strzałów, ale żołnierze wykorzystywali podczas starć metalowe pręty i kamienie. Według źródeł AP doszło też do walk na pięści.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oskarżył we wtorek indyjskie siły o dokonywanie wzdłuż granicy w Himalajach "prowokacyjnych ataków" na chińskie wojsko, co doprowadziło do - jak to określił - "poważnych konfliktów" między stronami. Rzecznik nie podał żadnych szczegółów na temat ofiar po stronie chińskiej, ale oświadczył, że ChRL zdecydowanie protestuje przeciwko temu incydentowi. Pekin zobowiązał się przy tym do utrzymania "pokoju i spokoju" wzdłuż spornej i silnie zmilitaryzowanej granicy w Himalajach.