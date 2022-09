Chciały zrobić idealne selfie. Nie żyje sześć osób, siódma walczy o życie

Pięcioro członków rodziny usiłowało ratować dwie siostry, które zaczęły tonąć, kiedy próbowały zrobić sobie selfie przy wodospadzie. Sześć osób zginęło na miejscu, siódma pozostaje w szpitalu w stanie krytycznym. Według policji turystki weszły do wody mimo tablic przestrzegających przed kąpielą.

14-letnia Shraddha Singh i jej 22-letnia siostra Shweta weszły do wody przy wodospadzie Ramdaha w stanie Chhattisgarh w środkowo-wschodnich Indiach, by zrobić sobie selfie. Według świadków, cytowanych przez "Times of India", w wartkim nurcie siostry straciły równowagę.