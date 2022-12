Indie przetestowały pocisk zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych. W tle napięcia z Chinami

czytaj dalej

- To cios w demokrację - podkreśla szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, komentując zarzuty pod adresem jej byłej już zastępczyni Evy Kaili w związku z podejrzeniami o korupcję. Zapowiedziała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by odbudować reputację "izby demokracji". Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził, że należy rozszerzać kontakty z krajami trzecimi, powinno to być jednak transparentne.