Pożar w szpitalu covidowym. Nie żyje 18 osób

W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w mieście Bharuch na północy Indii. Jak podały władze stanu Gudźarat, zginęło 18 osób. Wśród ofiar jest dwóch pracowników medycznych i 16 chorujących na COVID-19.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w mieście Bharuch, oddalonym o 185 km od Ahmedabadu - stolicy gospodarczej uprzemysłowionego stanu Gudźarat. Jak przekazały służby, 12 osób "straciło życie na miejscu z powodu ognia lub dymu". Przekazano, że wstępne wyniki śledztwa wskazują, iż do pożaru doszło w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się na oddziale intensywnej terapii w Patel Welfare Hospital niedługo po północy. Miejscowy OIOM został niemal doszczętnie strawiony przez pożar.

To nie pierwszy pożar w szpitalu, którego ofiarą padają indyjscy pacjenci chorujący na COVID-19. 23 kwietnia doszło do pożaru w szpitalu jednoimiennym w Bombaju w stanie Maharasztra. Życie straciło w nim 12 pacjentów. Wcześniej w innym z bombajskich szpitali doszło do eksplozji butli z tlenem. W wybuchu życie straciło 22 pacjentów.