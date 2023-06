Podano wstępną przyczynę katastrofy w Indiach. "Został wysłany niewłaściwy sygnał"

Zdaniem indyjskiego przewoźnika źle nadany sygnał sprawił, że w piątek doszło do zderzenia trzech pociągów nieopodal miasta Balasore. W katastrofie zginęło co najmniej 288 osób. - Usłyszeliśmy huk, potem wychodziliśmy na zewnątrz, gdzie było mnóstwo ciał - relacjonują pasażerowie jednego z pociągów.

Do tragedii doszło w piątek wieczorem w pobliżu stacji kolejowej w miejscowości Bahanaga, około 10 kilometrów na południe od Balasore informowaliśmy. Przedstawiciele indyjskiego przewoźnika w rozmowie z agencją Reutera przekazują, że do tragedii, w której życie straciło co najmniej 288 osób doszło najprawdopodobniej z powodu źle nadanego sygnału do maszynisty pociągu Coromandel Express - kursującego między Kalkutą a Chenna.