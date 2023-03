Krótka rozmowa, wiele tematów. Blinken o tym, co powiedział Ławrowowi

Sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji prasowej po szczycie szefów dyplomacji państw G20 w Delhi, mówił o tym, co przekazał szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi. Rozmowy dotyczyły między innymi bezpieczeństwa arsenałów jądrowych Rosji i USA, a także inwazji na Ukrainę. - Zwróciłem się do ministra Ławrowa, że ta wojna musi się zakończyć, należy rozpocząć pełną dyplomację - podkreślił Blinken.

Spotkanie Blinkena i Ławrowa odbyło się na marginesie szczytu szefów dyplomacji państw G20 w Delhi. Reuters przekazał, że to była to pierwsza rozmowa Blinkena i Ławrowa w cztery oczy od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad rok temu.

Później szef amerykańskiej dyplomacji wystąpił na konferencji prasowej. Mówił, że rozmowa była krótka.

- Zwróciłem się do Rosji, żeby odwróciła swoją nieodpowiedzialną decyzję i żeby wróciła do wdrażania traktatu New START, który wpływa w ogromnym stopniu na arsenały jądrowe Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Wzajemne dostosowywanie się do tych zasad wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich - mówił szef amerykańskiej dyplomacji. 21 lutego Rosja poinformowała, że zawiesza swoje uczestnictwo w traktacie o redukcji broni jądrowej New START.

- Powiedziałem ministrowi Ławrowowi, że bez względu na to, co się będzie działo na świecie czy w naszych relacjach, Stany Zjednoczone będą gotowe, żeby działać w obszarze kontroli broni strategicznej - dodał.

Kolejną poruszoną kwestią było żądanie uwolnienie przez Rosję Paula Whelana, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, skazanego za szpiegostwo na 16 lat łagru. - Chcemy również, żeby Paul Whelan wrócił do Stanów Zjednoczonych. Nie przestaniemy działać, żeby doprowadzić do jego powrotu z zatrzymania w Rosji - oświadczył Blinken.

Blinken: zwróciłem się do Ławrowa, że ta wojna musi się skończyć

- Wreszcie zwróciłem się do ministra Ławrowa (...), że ta wojna musi się zakończyć, należy rozpocząć pełną dyplomację, która byłaby w stanie doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Prezydent Zełenski przygotował plan jak doprowadzić do tego pokoju. Stany Zjednoczone są gotowe do tego, by wspierać Ukrainę, by realizować działania dyplomatyczne - mówił dalej Blinken. Dodał, że prezydent "Putin jednak zademonstrował zero jakiegokolwiek zaangażowania".

- Niezależnie od tego, co Rosja czyni, pokazaliśmy tutaj w Delhi, co będziemy robić - będziemy rozwiązywać problemy, które wpływają na życie naszych obywateli - dodał.

Blinken: Chiny rozważają dostarczenie pomocy wojskowej Rosji

Blinken podczas konferencji został zapytany między innymi o to, czy USA rozważają sankcje, gdyby Chiny zdecydowałyby się na dostarczanie broni Rosji.

- Prezydent Biden uzgodnił z prezydentem Xi już na samym początku rosyjskiej agresji, że gdyby Chiny miały się zaangażować we wsparcie materiałowe śmiercionośnej broni dla Rosji, wówczas wprowadzone byłby poważne, systematyczne sankcje. Presja na to dotyczyłaby wszystkich państw - powiedział. Przekazał, że podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, która odbyła się w połowie lutego, rozmawiał z chińskim urzędnikiem zajmującym się kwestią polityki zagranicznej. - Dowiedziałem się, że Chiny rozważają dostarczenie pomocy wojskowej Rosji. Jeszcze tego nie czynią, ale widzimy, że Chiny rozważają tę propozycję. Przekazaliśmy, że dla nas stanowiłoby to poważny problem w naszych relacjach z Chinami i będą konsekwencje związane z tego typu działaniami - podkreślił Blinken.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz / prpb

Źródło: TVN24