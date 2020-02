Zatrzymany za zgwałcenie pięciolatki na terenie ambasady USA. Grozi mu kara śmierci

Na terenie ambasady USA w Delhi 25-letni mężczyzna miał zgwałcić pięcioletnią dziewczynkę - poinformowała agencja AFP. Do napaści doszło w sobotę w pomieszczeniach mieszkalnych personelu sprzątającego.

25-latek miał zauważyć, że dziewczynka bawi się na zewnątrz, a następnie zwabić ją do swojego domu i zgwałcić. Gdy doszło do napaści, rodziców pięciolatki nie było na terenie ambasady.

Po powrocie do domu dziewczynka opowiedziała matce, co się stało. Ta natychmiast zabrała ją do szpitala. Wstępne badania potwierdziły, że dziecko zostało zgwałcone. Jego stan lekarze oceniają jako stabilny.