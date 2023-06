Nowy raport o równości płci. Jak wypada Polska

Global Gender Gap Report, najnowszy raport dotyczący równości płci, eksperci Światowego Forum Ekonomicznego opublikowali we wtorek. Już po raz 17. autorzy dokumentu przeanalizowali różnice między kobietami a mężczyznami w czterech kategoriach: udział i możliwości w życiu gospodarczym, osiągnięcia edukacyjne, zdrowie i oczekiwana długość życia oraz pozycja polityczna. W raporcie uwzględniono 146 krajów, które oceniono w skali od 0 do 100, przy czym wynik interpretuje się jako dystans pokonany w kierunku równości płci, czyli procent różnic, które zostały zlikwidowane.

Indeks równości płci. Ranking państw świata

Równość płci. Jak wypadła Polska?

W przypadku naszego kraju obliczono, że w odniesieniu do współczynnika aktywności zawodowej udało się zlikwidować 75,4 proc. różnic między płciami (82. miejsce), ale już w zakresie równości płac za podobną pracę tylko 55,8 proc. różnic (108. miejsce). W odniesieniu do polityki udział kobiet w parlamencie przełożył się na 39,5 proc. równości, a na stanowiskach ministerialnych 21,4 proc. Wysokie wyniki Polska osiągnęła w zakresie równości w kwestii zdrowia, przy czym chodzi tu o proporcje płci przy urodzeniu (94,4 proc.) oraz oczekiwaną długość życia (106 proc.). Wysokie wyniki nasz kraj osiąga także pod względem równości w edukacji, oscylujące między 98,6 proc. (nabór do szkół średnich) a 100 proc. (nabór do szkół podstawowych i wyższych oraz wskaźnik analfabetyzmu).