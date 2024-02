W 2023 roku Polska nadal była "demokracją wadliwą". Jest najnowszy Indeks Demokracji

Think tank Economist Intelligence Unit (EIU), powiązany z tygodnikiem "The Economist", co roku przygotowuje indeks oceniający stan demokracji na świecie. W czwartek ukazała się nowa edycja tego prestiżowego rankingu - Indeks Demokracji 2023. Zestawienie powstaje w oparciu o pięć kategorii: proces wyborczy i pluralizm, funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna i wolności obywatelskie. W każdej z nich państwa otrzymują punkty w skali 0-10 i na tej podstawie są klasyfikowane do jednego z czterech typów ustrojowych: demokracja pełna, demokracja wadliwa, reżim hybrydowy, reżim autorytarny. W zestawieniu wzięto pod uwagę 165 państw świata i dwa terytoria zależne. Jak wypadł nasz kraj?