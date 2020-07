"Załoga rosyjskiego myśliwca przybliżyła się do obiektu powietrznego". Incydent nad Morzem Czarnym

Rosyjski myśliwiec Su-27 zmusił do zawrócenia amerykański samolot patrolowy P-8A - poinformowało ministerstwo obrony Rosji, nie wskazując jednak dokładnego miejsca incydentu. Do podobnych incydentów doszło dwukrotnie w dniach 23 i 24 lipca, również nad wodami Morza Czarnego i z udziałem maszyn P-8A Poseidon - podała rosyjska agencja TASS.

W komunikacie resort obrony Rosji poinformował, że "nad neutralnymi wodami Morza Czarnego" zlokalizowany został obiekt "przybliżający się do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej". W celu jego przechwycenia maszyna Su-27 wystartowała z lotniska w rosyjskim Południowym Okręgu Wojskowym.

"Załoga rosyjskiego myśliwca przybliżyła się do obiektu powietrznego na bezpieczną odległość i zidentyfikowała go jako amerykański samolot rozpoznawczy P-8A Poseidon" - głosi oświadczenie.

Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia CC BY 2.0

Rosyjski myśliwiec Su-27 Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia CC BY 2.0

Ministerstwo zapewniło, że amerykańska maszyna odleciała od granicy Rosji, a "cały lot rosyjskiego samolotu Su-27 odbywał się w sposób ściśle zgodny z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi wykorzystania przestrzeni powietrznej". Resort ocenił, że "nie doszło do naruszenia granicy Federacji Rosyjskiej".

Rosyjska agencja TASS podała, że do podobnych incydentów doszło dwukrotnie w dniach 23 i 24 lipca, również nad wodami Morza Czarnego i z udziałem maszyn P-8A Poseidon - dostosowanych do wojskowych potrzeb pasażerskich Boeingów 737-800ERX. Maszyny te uważane są za najlepsze obecnie w świecie samoloty do zwalczania okrętów podwodnych.