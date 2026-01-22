Wkrótce inauguracja Rady Pokoju. Trump złoży ważny podpis

Wkrótce inauguracja Rady Pokoju Źródło: Reuters

Uroczystość została zaplanowana na godzinę 10.30, ale inauguracja się opóźnia.

Donald Trump przekonywał w Davos, że "wielu wspaniałych ludzi chce przyłączyć się do tej Rady". Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu przekazał dziennikarzom podróżującym z prezydentem na szczyt, że zaproszenia do udziału w Radzie przekazano 50 przywódcom, z których 35 je zaakceptowało. Prezydent USA ma stanąć na czele nowego gremium, które będzie zarządzać Strefą Gazy w kolejnej fazie rozejmu.

Informacje, które pojawiają się w mediach, sugerują jednak, że działania Rady mogą wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i jej mandat rodzą wiele pytań.

Zaproszenie dla kilkudziesięciu krajów

Inny amerykański urzędnik poinformował agencję AP, że zaproszenie do Rady przyjęło dotychczas około 30 przywódców. Wcześniej media podawały też, że zaproszenia rozesłano do 60 światowych liderów. W czwartek podczas ceremonii z udziałem licznych polityków, w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, przywódca USA ma podpisać dokument powołujący tę inicjatywę do życia.

Wśród zaproszonych do Rady Pokoju przywódców znalazł się prezydent RP Karol Nawrocki. Potwierdził on swoją obecność na czwartkowym spotkaniu, ale - jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - nie złoży podczas uroczystości swojego podpisu.

Jak mówił, sprawa dołączenia Polski do Rady Pokoju wymaga dalszych analiz i dyskusji, między innymi pod względem kwestii prawnych. Podkreślił, że każde zobowiązanie pod umową międzynarodową musi być zgodne z prawem wewnętrznym, co w Polsce oznacza konieczność zgody Sejmu i podjęcia uchwały przez Radę Ministrów.

