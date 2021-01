Szturm Kapitolu zmienił wszystko. "Świat zobaczy Bidena przysięgającego pośrodku obozu wojskowego"

Inauguracje prezydentów USA to huczne uroczystości, które każdorazowo ściągały do Waszyngtonu tłumy zwolenników nowo wybranego przywódcy. Nawet milion osób gromadziło się na błoniach National Mall, by oglądać, jak ich kandydat zostaje zaprzysiężony na najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Inauguracjom towarzyszyły zwykle bale i pomniejsze przyjęcia organizowane w hotelach w całym mieście. Politycy i ludzie biznesu świętowali początek kadencji prezydenta w towarzystwie gwiazd najwyższego formatu.

Część tych planów w 2021 roku zepsuła pandemia COVID-19, która zmusiła organizatorów do zminimalizowania liczby osób uczestniczących w ceremonii. Wydarzeniem, w następstwie którego stolica zamieniła się w twierdzę, był jednak szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, do którego doszło na dwa tygodnie przez zaprzysiężeniem Joe Bidena.

Twierdza Waszyngton w przeddzień inauguracji

Flagi zamiast tłumów na National Mall

Donald Trump pojedzie na Florydę

Na inauguracji Joe Bidena zabraknie Donalda Trumpa, o czym urzędujący prezydent sam poinformował na Twitterze – zanim jeszcze jego konto zostało zablokowane. Prezydent elekt przyjął tę decyzję z zadowoleniem. - To jedna z niewielu rzeczy, co do której jesteśmy zgodni. To dobrze, że go tam nie będzie - powiedział Biden.