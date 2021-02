Senat obraduje nad impeachmentem Donalda Trumpa. Demokratom potrzebne republikańskie poparcie

Niższa izba Kongresu USA, przegłosowała 13 stycznia artykuł impeachmentu Trumpa, w którym zarzuca mu "podżeganie do powstania". Była to reakcja na atak zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia. Podczas zamieszek w Waszyngtonie zginęło pięć osób, w tym policjant.

Obrońcy Trumpa o "teatrze politycznym" demokratów

Według przewidywań obrońcy Trumpa będą m.in. argumentować, że Senat nie ma obecnie konstytucyjnych uprawnień do osądzenia Trumpa, ponieważ nie sprawuje on już urzędu. Zespół prawników byłego prezydenta nazwał proces impeachmentu "teatrem politycznym". Zarzucał Partii Demokratycznej wykorzystanie chaosu i traumy wywołanej zamieszkami na Kapitolu dla celów partyjnych.

Demokratom potrzebne republikańskie poparcie

Oddalenie lub kontynuowanie procesu w Senacie po wtorkowej debacie wymaga zwykłej większości głosów. Ale by skazać Trumpa, potrzeba głosów 67 ze 100 senatorów. Oznacza to, że do 50 demokratów musiałoby się dołączyć co najmniej 17 republikanów. Według komentatorów jest to mało prawdopodobne.