Prawnik Trumpa: nie będę bronił prezydenta USA w procesie impeachmentu

- Ponieważ wygłosiłem wcześniejsze przemówienie [na wiecu 6 stycznia, przed zamieszkami na Kapitolu - przyp. red.], jestem świadkiem i dlatego nie mogę uczestniczyć w procesie ani w sali posiedzeń Senatu - podkreślił w niedzielę cytowany przez ABC News Rudy Giuliani, osobisty prawnik prezydenta Donalda Trumpa. Podczas wiecu poparcia dla prezydenta przed wybuchem zamieszek wzywał on do dokonania "sądu przez walkę" w sprawie wyniku wyborów prezydenckich. Tłumaczył później, że nie było to wezwanie do przemocy.