Demokratom może zabraknąć głosów, by przesłuchać Boltona

Prawdopodobnie bez zeznań Boltona

Powoduje to, że znacznie zmniejszają się szanse demokratów na przegłosowanie wezwania do Senatu byłego doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Partii Demokratycznej - jak się oczekuje - zabraknie odpowiedniej liczby głosów. Demokraci liczyli, że zeznania Boltona, szczególnie w obliczu wycieku fragmentów jego nieopublikowanej jeszcze książki, zdołają przekonać republikanów, że Trump zasługuje na usunięcie z urzędu.

Jednocześnie senator Alexander w swoim oświadczeniu upomniał Trumpa za "nieodpowiednie wzywanie zagranicznego przywódcy (prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego) do wszczęcia śledztwa dotyczącego jego politycznego przeciwnika (byłego wiceprezydenta i faworyta do uzyskania nominacji demokratów w tegorocznych wyborach prezydenckich Joe Bidena)". Zastrzegł jednocześnie, że z tego powodu Trump nie powinien zostać usunięty z urzędu.

Jeśli dołączy do nich reprezentująca to ugrupowanie Lisa Murkowski, która na piątek zapowiedziała oświadczenie w sprawie, to w głosowaniu dotyczącym świadków w Senacie będzie remis. Demokraci nie osiągną więc potrzebnej większości, o ile w proces nie włączy się kierujący obradami prezes Sądu Najwyższego USA John Roberts. Politycy i eksperci nie spodziewają się jednak, by się na to zdecydował.