Gol golowi nierówny. Majstersztyk "Lewego" wręcz bezwartościowy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wrześniowy wieczór 2015 roku w Monachium. Aktualny mistrz Niemiec Bayern podejmuje aktualnego wicemistrza VfL Wolfsburg. Do przerwy gospodarze nieoczekiwanie przegrywają 0:1.

Pep Guardiola na drugą połowę wpuszcza na boisko zirytowanego rolą rezerwowego Lewandowskiego. Kilka minut później przy wyniku 0:1 Bayern ma, jak policzył nasz model, jedynie 12,2 proc. szans na zwycięstwo i 24,4 proc. szans na remis w tym meczu, co daje mu zaledwie 0,61 oczekiwanego punktu po ostatnim gwizdku sędziego. Brzmi skomplikowanie, ale łatwo można to policzyć: 12,2 proc. x 3 punkty za zwycięstwo + 24,4 proc. x 1 punkt za remis.

Wtedy Robert strzela, a raczej wpycha lewą nogą piłkę do siatki, na tablicy wyników wyświetla się 1:1. Szanse Bayernu na zwycięstwo rosną do 36,6, a na remis do 36 proc. To oznacza, że w tej chwili Bayern może oczekiwać zdobycia w nim 1,46 punktu, czyli aż o 0,85 punktu więcej niż przed golem Roberta. Dokładnie taką wartość punktową można przypisać do tej konkretnej bramki Lewandowskiego.

Dziewięć minut później, po kolejnych trzech golach Roberta, Bayern praktycznie ma zwycięstwo w kieszeni. Ma dokładnie 99,1 proc. szans na wygraną i 0,8 proc. szans na remis, co odpowiada 2,98 oczekiwanego punktu za ten mecz.

📺 WATCH: On this day 10 years ago, Robert Lewandowski scored 5 goals in 9 minutes!



With Bayern 1-0 down at half-time to Wolfsburg, Pep Guardiola brought on the Polish striker. 💪



The rest, is history... 👏 pic.twitter.com/TJz20rypt7 — Sleeper Football (@SleeperFooty) September 22, 2025 Rozwiń

To nie wszystko. Za chwilę Mario Goetze podsyła precyzyjne podanie w pole karne, a "Lewy" strzela bajecznego gola nożycami mniej więcej z 15. metra. Bramkarz odprowadza wzrokiem piłkę wpadającą do siatki, a Guardiola w niedowierzaniu łapie się za głowę. Ta bramka staje się symbolem słynnych "5 goli w 9 minut" Roberta i trafia na ekrany serwisów piłkarskich na całym świecie. Marketingowy diament, ale pod względem sportowym gol wręcz bezwartościowy. Dodał niecałe 0,02 punktu do oczekiwanej zdobyczy zespołu. Wartości poszczególnych bramek "Lewego" w tym meczu prezentują się następująco:

Wartości słynnych pięciu goli Lewandowskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Najważniejszy był gol numer dwa, który wyceniono na prawie jeden punkt. Dodatkowo strzelony został z pozycji, z której prawdopodobieństwo powodzenia (tzw. xG) wynosiło zaledwie 4 proc. Łącznie wszystkie gole Roberta "ważyły" w tym meczu 2,38 punktu. Mimo tych różnic wartości pomiędzy bramkami do słynnej klasyfikacji Złotego Buta liczyła się każda bramka tak samo, razem dając "Lewemu" 5 punktów.

Gole łatwiej liczyć niż prawdopodobieństwa i wartości oczekiwane, a każdy w prosty sposób rozumie klasyfikację na nich opartą. Pytanie: czy jednak nielepiej analizować rzeczywistą wartość tych goli, aby oceniać ich zdobywców w sposób bardziej zobiektywizowany?

Z tego artykułu dowiesz się: Jak naprawdę mierzyć wartość gola w piłce nożnej?

Czy klasyfikacja Złotego Buta oddaje rzeczywisty wkład napastników w sukces drużyny?

Dlaczego nie wszystkie bramki są równie ważne dla drużyny?

Jak matematyka zmienia spojrzenie ekspertów i kibiców na futbol?

Jak policzyć wartość gola?

Wyobraźmy sobie mecz piłki nożnej jako planszę. Każde pole na planszy to stan meczu opisany dwiema liczbami: która minuta trwa i jaka jest aktualna różnica bramek. Remis (np. zero do zera) w 5. minucie to jedno pole. Remis (np. jeden do jednego) w 70. minucie to inne. Dwie bramki przewagi gospodarzy (np. trzy do jednego) w 85. minucie to jeszcze inne. Po 90 minutach (plus czas doliczony) gra się kończy i lądujemy w jednym z trzech stanów końcowych: wygrana gospodarzy, remis albo wygrana gości. Pomiędzy stanami przeskakujemy z minuty na minutę. W każdej minucie mogą zdarzyć się trzy rzeczy: gol gospodarzy, gol gości albo nic. Jeśli prześledzimy dane z dziesiątek tysięcy meczów z największych europejskich lig, możemy policzyć, jak często coś się wydarza w każdej minucie.

Pozostało 69% artykułu