Ile rakiet ma jeszcze Iran? Część może "czekać w ukryciu"

Reuters podał w piątek, powołując się na anonimowe źródła, że władze USA są przekonane o zniszczeniu w wyniku dotychczasowych ataków około 33 procent irańskiego arsenału rakietowego. Według tych samych źródeł los kolejnej jednej trzeciej pozostaje niejasny, jednak bombardowania prawdopodobnie uszkodziły, zniszczyły lub zasypały pociski przechowywane w podziemnych tunelach i bunkrach.
Informacje o wciąż znacznych zapasach irańskiej amunicji rakietowej pozostają w sprzeczności z czwartkowymi deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Iranowi pozostało "bardzo niewiele rakiet".
Kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton zakwestionował twierdzenia Trumpa dotyczące irańskiego arsenału rakietowego. - Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału, nie wykorzystuje wszystkiego, co ma. I czeka w ukryciu - powiedział.
Ataki na cele militarne Iranu
Administracja USA oświadczyła, że zamierza osłabić Iran poprzez unicestwienie jego przemysłu zbrojeniowego, zatopienie floty, zniszczenie rakiet i dronów oraz zagwarantować, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej. Siły USA uderzyły w ponad 10 tysięcy celów wojskowych i zatopiły 92 procent dużych okrętów irańskiej marynarki wojennej - podało Dowództwo Centralne USA. Dowództwo odmówiło podania dokładnej liczby zniszczonych irańskich rakiet i dronów.
Jak zauważ Reuters, Stany Zjednoczone nie ujawniły danych dotyczących wielkości irańskich zapasów pocisków sprzed wojny, co utrudnia oszacowanie, ile amunicji rakietowej Iran nadal posiada.
Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich wyraził sceptycyzm co do zdolności Stanów Zjednoczonych do dokładnej oceny potencjału rakietowego Iranu, częściowo dlatego, że nie było jasne, ile pocisków znajduje się pod ziemią i pozostaje dostępnych. - Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy dokładną liczbę - powiedział.
W nocy z czwartku na piątek Izrael przeprowadził "rozległe" ataki lotnicze na Teheran. Jak oświadczył rzecznik izraelskiej armii Awiczaj Adaee, celem było ponad tysiąc zakładów produkujących irańskie uzbrojenie.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Mimo intensywnych ataków USA Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej. Według ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko w czwartek Iran wystrzelił 15 pocisków balistycznych oraz 11 dronów w ich kierunku. W zeszłym tygodniu siły irańskie po raz pierwszy wystrzeliły pociski dalekiego zasięgu, celując w amerykańsko-brytyjską bazę wojskową Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.
Według doniesień "Wall Street Journal" Trump przekazał swoim współpracownikom, że trwająca od miesiąca wojna, znajduje się już w końcowej fazie i potrwa od czterech do sześciu tygodni. W ostatnich dniach Trump coraz więcej mówi też o negocjacjach z irańskim reżimem w sprawie zakończenia wojny. Jednak deklaracje ze strony Teheranu w tej sprawie są znacznie ostrożniejsze.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw na Bliskim Wschodzie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: IRANIAN DEFENCE MINISTRY/PAP/EPA