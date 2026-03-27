Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ile rakiet ma jeszcze Iran? Część może "czekać w ukryciu"

pap_20100825_05U
Irańskie pociski i izraelskie rakiety przechwytujące nad Tel Awiwem
Źródło: Reuters
Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału (rakietowego), nie wykorzystuje wszystkiego, co ma - stwierdził kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton. Armia USA nie informuje, ile dokładnie zniszczono irańskich rakiet. Reuters ujawnił szacunki amerykańskiej administracji.

Reuters podał w piątek, powołując się na anonimowe źródła, że władze USA są przekonane o zniszczeniu w wyniku dotychczasowych ataków około 33 procent irańskiego arsenału rakietowego. Według tych samych źródeł los kolejnej jednej trzeciej pozostaje niejasny, jednak bombardowania prawdopodobnie uszkodziły, zniszczyły lub zasypały pociski przechowywane w podziemnych tunelach i bunkrach. 

Informacje o wciąż znacznych zapasach irańskiej amunicji rakietowej pozostają w sprzeczności z czwartkowymi deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że Iranowi pozostało "bardzo niewiele rakiet".

Kongresmen Partii Demokratycznej, weteran wojny w Iraku Seth Moulton zakwestionował twierdzenia Trumpa dotyczące irańskiego arsenału rakietowego. - Jeśli Iran jest mądry, to zachował część swojego potencjału, nie wykorzystuje wszystkiego, co ma. I czeka w ukryciu - powiedział.

"Rozległe" ataki Izraela. Iran odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rozległe" ataki Izraela. Iran odpowiada

Ataki na cele militarne Iranu

Administracja USA oświadczyła, że zamierza osłabić Iran poprzez unicestwienie jego przemysłu zbrojeniowego, zatopienie floty, zniszczenie rakiet i dronów oraz zagwarantować, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej. Siły USA uderzyły w ponad 10 tysięcy celów wojskowych i zatopiły 92 procent dużych okrętów irańskiej marynarki wojennej - podało Dowództwo Centralne USA. Dowództwo odmówiło podania dokładnej liczby zniszczonych irańskich rakiet i dronów.

Jak zauważ Reuters, Stany Zjednoczone nie ujawniły danych dotyczących wielkości irańskich zapasów pocisków sprzed wojny, co utrudnia oszacowanie, ile amunicji rakietowej Iran nadal posiada.

Jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich wyraził sceptycyzm co do zdolności Stanów Zjednoczonych do dokładnej oceny potencjału rakietowego Iranu, częściowo dlatego, że nie było jasne, ile pocisków znajduje się pod ziemią i pozostaje dostępnych. - Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy dokładną liczbę - powiedział.

W nocy z czwartku na piątek Izrael przeprowadził "rozległe" ataki lotnicze na Teheran. Jak oświadczył rzecznik izraelskiej armii Awiczaj Adaee, celem było ponad tysiąc zakładów produkujących irańskie uzbrojenie. 

Izrael atakuje niezależnie od USA, problem z pociskami Arrow, konflikt "przekroczył granice"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael atakuje niezależnie od USA, problem z pociskami Arrow, konflikt "przekroczył granice"

WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Mimo intensywnych ataków USA Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej. Według ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko w czwartek Iran wystrzelił 15 pocisków balistycznych oraz 11 dronów w ich kierunku. W zeszłym tygodniu siły irańskie po raz pierwszy wystrzeliły pociski dalekiego zasięgu, celując w amerykańsko-brytyjską bazę wojskową Diego Garcia na Oceanie Indyjskim.

Według doniesień "Wall Street Journal" Trump przekazał swoim współpracownikom, że trwająca od miesiąca wojna, znajduje się już w końcowej fazie i potrwa od czterech do sześciu tygodni. W ostatnich dniach Trump coraz więcej mówi też o negocjacjach z irańskim reżimem w sprawie zakończenia wojny. Jednak deklaracje ze strony Teheranu w tej sprawie są znacznie ostrożniejsze.

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw na Bliskim Wschodzie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne. 

OGLĄDAJ: Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"
pc

Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: IRANIAN DEFENCE MINISTRY/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
IranBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieUSAIzrael
Czytaj także:
Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
METEO
imageTitle
Finał sezonu bez Żyły. "Nie ma już co analizować"
EUROSPORT
shutterstock_2664455553_1
25-latka poddała się eutanazji. "Chcę po prostu odejść spokojnie"
Zdrowie
imageTitle
Polacy poznali rywali w walce o mistrzostwa Europy
EUROSPORT
32 min
pc
Firma za 5 tysięcy, kampania warta 11 milionów. Jak to możliwe?
Czarno na białym. Podcast
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
BIZNES
Franciszkańska 3
Sąd: "Franciszkańska 3" nie była atakiem na Kościół
Polska
WOT
Twierdziła, że dowódca miał ją napastować. Decyzja prokuratury
Poznań
Paznokcie usługi kosmetyczne salon
76 wizyt u kosmetyczki, wypad do Meksyku. "Zniewaga wobec każdego podatnika"
Świat
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
WARSZAWA
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
BIZNES
imageTitle
Podwójny sukces Vingegaarda w Katalonii
EUROSPORT
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
WARSZAWA
Postrzelony wilk
Pomylił wilka z lisem i zastrzelił. Sąd uniewinnił myśliwego
Trójmiasto
Do kolizji doszło na Woli
Jechał śmieciarką, uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
WARSZAWA
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
METEO
Sejm
Emocje w Sejmie. Waldemar Żurek musiał opuścić salę
Polska
imageTitle
Przygnębiający konkurs Stocha. "Głowa dawno odmówiła posłuszeństwa"
EUROSPORT
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
"Budowanie więzi pokoleniowej". TVN24 patronuje akcji Ośrodka Karta
Polska
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki kobiety, w mieszkaniu 57-latek. Nie mogą go na razie przesłuchać
Poznań
Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
Groźne patogeny w kleszczach znalezionych w Polsce
METEO
imageTitle
Prevc nie dał szans rywalom. Występ Polaków do zapomnienia
EUROSPORT
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
WARSZAWA
Bogucki w rozmowie z Radomirem Witem
Nerwowa reakcja szefa kancelarii prezydenta na pytania reportera
Polska
medelin kolumbia shutterstock_1820422349
Steward wyszedł z samolotu i ślad po nim zaginął
Świat
imageTitle
Dramatyczny upadek. Embacher runął na zeskok
EUROSPORT
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Jedna godzina mniej snu, więcej zawałów. Badacze ostrzegają przed zmianą czasu
Anna Bielecka
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
BIZNES
imageTitle
Obecność Świątek potwierdzona. Wymarzona obsada
EUROSPORT
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

