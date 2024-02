Nauczycielka przed sądem w łańcuchu i kajdankach. Giorgia Meloni: tak to działa

Meloni o kajdanach i łańcuchach: tak to działa w wielu krajach

Meloni powiedziała dziennikarzom, że rozmawiała z premierem Węgier o tym, "by zapewnić, że nasi obywatele są traktowani godnie, z szacunkiem i (poszanowaniem dla - red.) sprawiedliwego procesu". Zwróciła uwagę, że zależy jej na szybkim procesie 39-latki. - Uderzyło mnie to, że przesłuchanie (...) przełożono na maj. Mam nadzieję, że uda się zrobić więcej w tej sprawie - wskazała. Szefowa rządu w Rzymie zwróciła uwagę, że ani ona, ani premier Orban nie mogą wydać wyroku w sprawie, bo to jest obowiązek wymiaru sprawiedliwości. - Mogę tylko mieć nadzieję, że Ilaria Salis będzie w stanie udowodnić swoją niewinność - dodała. Meloni stwierdziła też, że choć we Włoszech nie zakuwa się więźniów w kajdany i łańcuchy, to na Węgrzech jest to normalne. - Tak to działa w wielu suwerennych państwach, nawet na Zachodzie - dodała.