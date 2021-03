Ukraiński miliarder z zakazem wjazdu do USA

"Chociaż to objęcie sankcjami opiera się na działaniach dokonanych podczas pełnienia (przez niego) urzędu, chcę również wyrazić zaniepokojenie obecnymi wysiłkami Kołomojskiego zmierzającymi do osłabienia procesów i instytucji demokratycznych na Ukrainie, co stanowi poważne zagrożenie dla jej przyszłości" - podkreślił Blinken.