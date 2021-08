Dwoje sportowców z Afganistanu weźmie udział w paraolimpiadzie

Afgańscy sportowcy: Zakia Chudadadi i Hosajn Rasuli, przybyli w sobotę do Tokio i wezmą udział w igrzyskach paraolimpijskich. Zawodnicy początkowo nie mogli opuścić swojego kraju, ale ostatecznie udało się ich ewakuować z Kabulu i umożliwić im rywalizację.

"Dwanaście dni temu afgański komitet paraolimpijski poinformował nas, że ich drużyna nie będzie w stanie dotrzeć do Tokio. To złamało serca wszystkim zaangażowanym w ruch paraolimpijski i załamało dwójkę sportowców z Afganistanu (...). Ogłoszenie dało jednak początek międzynarodowym wysiłkom, które doprowadziły do ich bezpiecznej ewakuacji z Kabulu" - ogłosił w komunikacie prezydent Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) Andrew Parsons.