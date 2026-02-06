Logo strona główna
Świat

Kolumna 45 aut i "zablokowane" cztery piętra hotelu. Media o wizycie J.D. Vance'a na igrzyskach

2026-02-05T124542Z_1_LWD293005022026RP1_RTRWNEV_C_2930-OLYMPICS-2026-USA-VANCE-ARRIVAL-0045
Imponujący konwój amerykańskiej delegacji we Włoszech
Źródło: Reuters
"O ile oczy świata zwrócone są na Mediolan, to oczy Mediolanu - przynajmniej w kwestiach bezpieczeństwa - zwrócone są na wiceprezydenta USA J.D. Vance'a" - pisze w dniu otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich włoski dziennik "Corriere della Sera". Miejscowe media opisują imponujące zaplecze amerykańskiej delegacji - kolumnę 45 samochodów drugiej pary USA i "zablokowane" cztery piętra w hotelu.

Stany Zjednoczone mają najliczniejszą delegację spośród krajów biorących udział w igrzyskach. Amerykańscy przedstawiciele - w tym agenci ICE - przybyli do Włoch 14 samolotami. Dziennik "Corriere Della Sera" opisuje wiceprezydenta USA, którzy przyleciał w czwartek do Mediolanu z rodziną i urzędnikami, by w piątek uczestniczyć w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich i spotkać się z włoskimi władzami. Drugą parę USA eskortował konwój ponad 45 samochodów. Sekretarzowi stanu USA Marco Rubio towarzyszyło 30 kolejnych pojazdów.

Przejazd amerykańskiej delegacji
Przejazd amerykańskiej delegacji
Źródło: Reuters

Jak wskazuje gazeta, luksusowy Excelsior Hotel Gallia przekształcił się w "twierdzę" amerykańskiej dyplomacji - dla delegacji "zablokowano" w nim cztery piętra, a przechodniów odgrodzono bramkami i kordonami policji. Ci, którzy mieli nadzieję na spotkanie wiceprezydenta na ulicach miasta, mogli się rozczarować, bowiem "dostrzeżenie Vance'a otoczonego przez chmarę ochroniarzy było niemal niemożliwe".

Wieczorem delegacja USA - w tym J.D. Vance wraz z żoną Ushą i dziećmi, Marco Rubio z rodziną oraz ambasador USA Tilman Fertitta - kibicowała podczas meczu hokeja Amerykanek z Czeszkami, który zakończył się zwycięstwem amerykańskich hokeistek 5:1. "Starali się nie zwracać na siebie uwagi, robiąc tylko kilka zdjęć podczas rzadkich przerw" - pisze o drugiej parze "Corriere della Sera".

Wiceprezydent J. D. Vance kibicuje Amerykankom
Wiceprezydent J. D. Vance kibicuje Amerykankom
Źródło: PAP/DPA

Igrzyska olimpijskie w cieniu polityki

Według mediów organizatorzy igrzysk po cichu wyrażają nadzieję, że piątkowa ceremonia "odbędzie się bez demonstracji politycznych skierowanych przeciwko amerykańskim sportowcom i działaczom". Istnieją bowiem obawy, że kibice mogą wygwizdać amerykańską reprezentację lub polityków.

Jeszcze przed igrzyskami burzliwe protesty wywołały informacje o obecności w Mediolanie funkcjonariuszy budzących ogromne kontrowersje amerykańskich służb imigracyjnych ICE. Jak odnotowują, póki co obyło się bez takich gestów w obecności wiceprezydenta - w czwartek nie zakłócono śpiewania hymnu podczas meczu.

W rozmowie z amerykańskimi sportowcami, którzy startują w tegorocznych igrzyskach Vance przyznał, że zawody te są jedną z niewielu rzeczy, które jednoczą cały kraj.

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20. Wystąpią między innymi Andrea Bocelli i Mariah Carey. Będzie można ją oglądać w Eurosporcie i HBO Max. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii ceremonia będzie się odbywać jednocześnie w czterech miejscach, między innymi na stadionie San Siro w Mediolanie. Po raz pierwszy zapalone zostaną dwa znicze olimpijskie - przy mediolańskim Arco della Pace oraz na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo.

To najdroższe medale w historii igrzysk
Opracowała Ewa Żebrowska/am

Źródło: Corriere Della Sera, La Repubblica, Milano Today, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

