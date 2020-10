"Iga szokuje cały świat tenisowy"

Kobiecy tenis jest w dobrych rękach - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 wokalistka i kompozytorka jazzowa Urszula Dudziak. Mówiła o zwycięstwie 19-letniej Igi Świątek, która wygrała turniej French Open. - Byłam pod ogromnym wrażeniem - dodała Magdalena Grzybowska, tenisistka i zwyciężczyni juniorskiego Australian Open 1996.

- Jestem przeszczęśliwa. Siedziałam przed telewizorem i myślałam, czy to może sen? Ale na szczęście to nie sen - nie kryła emocji Urszula Dudziak, wokalistka i kompozytorka jazzowa, ale także miłośniczka sportu, zwłaszcza zmagań tenisowych i na żużlu. - Iga ma wszystko i ona szokuje cały świat tenisowy, cały świat o niej teraz pisze, naprawdę, kobiecy tenis jest w dobrych rękach - dodała.

Dudziak wyznała, że śledziła "każdy ruch" Igi Świątek. - To cud i dar od Boga. Ona ma niezwykły talent i jest otoczona właściwymi ludźmi - oceniła.

"Byłam pod wielkim wrażeniem, jak sobie poradziła psychicznie, emocjonalnie"

Magdalena Grzybowska przyznała, że widząc, jak Iga Świątek grała we French Open, była pod ogromnym wrażeniem. - Jako były sportowiec myślałam przez cały czas: jaka ona jest twarda, co drugi dzień wychodzi na swoje mecze singlowe, tak mocna i tak silnie psychicznie - stwierdziła tenisistka, triumfatorka juniorskiego Australian Open 1996. - Swoją grą pokazała, że należy do najlepszych - dodała.

Iga Świątek mistrzynią French Open Reuters

- W ostatnich czterech pojedynkach była typowana jako faworytka - zwróciła uwagę. - Byłam pod wielkim wrażeniem, jak sobie poradziła psychicznie, emocjonalnie, jak pięknie i jak skutecznie grała - dodała.

"Skromna i pracuje nad emocjami"

Dudziak pytana , "co w Idze i w jej grze jest wyjątkowego", stwierdziła: - Ona świetnie się porusza na korcie, wszystkie jej uderzenia są mistrzowskie i przy tym jest skromna i panuje nad emocjami. To jest bardzo ważne - zaznaczyła.

Wokalistka i kompozytorka oceniła, po zwycięstwie Świątek "będzie niezwykły rejwach medialny". - Ciekawa jestem, jak sobie z tym poradzi, bo to nie jest proste - dodała.

Iga Świątek wygrała French Open Julien de Rosa/EPA/PAP

Magdalena Grzybowska była pytana o to, czy w tenisie jest wyjątkowym osiągnięciem, że Świątek nie straciła ani jednego seta w drodze do zwycięstwa. - To jest wyjątkowe osiągniecie - odparła tenisistka. - Wielu komentatorów i analityków podkreślało, że była zawodniczką, która z najmniejszym wysiłkiem przeszła przez cały turniej. I rzeczywiście, to jest dla mnie niesłychane, nie było widać [po niej - przyp. red.] wysiłku psychicznego, nie było widać zmęczenia. Było widać natomiast ogromną koncentrację i dojrzałość. Ona nie zadowoliła się ćwierćfinałem i półfinałem, wiele zawodniczek by tak zrobiło - dodała Grzybowska.

Magdalena Grzybowska: Iga podczas tego turnieju była w transie TVN24

"Zasłużyła na wielkie brawa"

Podkreśliła również, że Iga świątek "miała apetyt na zwycięstwo i była w transie". - I to jej wyszło, udało jej się wytrwać do końca i to bardzo trudnego turnieju - powiedziała. - Zasłużyła na wielkie brawa - dodała.

Iga Świątek wygrała turniej French Open i została pierwszą osobą z Polski, która zdobyła tytuł wielkoszlemowy w singlu. 19-letnia polska tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin.

Autor:tas//now

Źródło: tvn24.pl