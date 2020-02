Śmierć tureckich żołnierzy. W odpowiedzi atak na "115 syryjskich celów"

W ubiegłym tygodniu pierwsza runda rozmów nie przyniosła rezultatów, co przyznał minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu. Turcja wysłała kolejne oddziały w celu powstrzymania ofensywy syryjskich wojsk rządowych, które w niedzielę znajdowały się zaledwie 16 kilometrów od miasta Idlib, zamieszkanego przez ponad milion osób. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł 5 lutego władze Syrii, aby do końca lutego wycofały swoje oddziały za linię tureckich posterunków obserwacyjnych.

16.01 | W prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii trwa ofensywa sił rządowych przeciwko wspieranymi przez Turcję rebeliantom oraz dżihadystycznym bojownikom. W nocnych starciach zginęło co najmniej 39 osób - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. ENEX

Setki tysięcy uciekły z miasta

Agencja Associated Press napisała, że siły Asada, wspomagane przez rosyjskie lotnictwo, wkroczyły do Idlibu, zdobywając dziesiątki miejscowości i wywołując kryzys humanitarny na dużą skalę. Około 600 tysięcy ludzi uciekło ze swoich domów na bezpieczniejsze obszary w pobliżu granicy z Turcją. Większość z nich nocuje pod gołym niebem, podczas gdy temperatury spadają poniżej zera. Połowa przesiedleńców to dzieci.