|

Chcą danych, by wyłapywać migrantów. "USA zmierzają w stronę Chin"

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
Źródło: EPA/CRAIG LASSIG
Dane zebrane między innymi z systemu ubezpieczeń publicznych już służą do lepszej identyfikacji i wyłapywania migrantów w Stanach Zjednoczonych. Teraz okryty złą sławą urząd ds. migracji i ceł (ICE) chce pójść o krok dalej - potrzebuje danych zbieranych przez firmy technologiczne. Czy powinniśmy się martwić, że podobna sytuacja może się kiedyś wydarzyć w Polsce?

Mapy tworzone na podstawie danych zebranych między innymi z publicznych rejestrów czy systemu ubezpieczeń publicznych, pomagające urzędowi ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE) zidentyfikować miejsca, w których znajdują się migranci. Czy to scenariusz filmu science fiction? Nie, to amerykańska rzeczywistość.

Działalność ICE jest w ostatnich tygodniach mocno krytykowana. Urząd nie tylko dokonuje masowych deportacji. Jego agenci w styczniu użyli broni palnej, zabijając dwoje amerykańskich obywateli - Renee Good i Alexa Prettiego.

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Dowiedz się więcej:

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Mimo krytyki ICE się nie zatrzymuje. Jak podają amerykańskie media, urząd wystąpił właśnie do firm technologicznych, by przekazały informacje z zakresu "komercyjnych danych wielkoskalowych (Big Data) i technologii reklamowych (Ad Tech)", które mogłyby "bezpośrednio wspierać działania dochodzeniowe". Stosowny wniosek można znaleźć w opublikowanym w piątek Federalnym Rejestrze, oficjalnym dzienniku rządowym Stanów Zjednoczonych zawierającym m.in. ogłoszenia agencji rządowych i inne dokumenty publiczne.

"Organy ścigania w całym kraju wykorzystują innowacje technologiczne do walki z przestępczością. ICE nie jest tu wyjątkiem" – oświadczyli przedstawiciele służby w odpowiedzi na pytania magazynu "Wired". Twierdzą jednak, że choć wykorzystują technologię do wspierania dochodzeń i pomocy w aresztowaniach, to "szanują jednocześnie swobody obywatelskie i prywatność".

Czy można im wierzyć?

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl. Prowadzi podcast "I co teraz?"
