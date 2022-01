Nie żyje były prezydent Mali Ibrahim Boubacar Keita

Zamach stanu w Mali

Rządy wojskowych nie poprawiły stanu bezpieczeństwa w Mali. Kraj ten pozostaje pogrążony w chaosie od 2012 roku, kiedy to powiązani z Al-Kaidą islamiści wykorzystali wojskowy zamach stanu w Bamako do zawłaszczenia separatystycznej rebelii Tuaregów i zajęcia pustynnej północy kraju. Latem 2013 roku do Mali zostały skierowane siły ONZ mające pomóc w normalizacji sytuacji na północy kraju. Odrębną operację przywracania pokoju rozpoczęła też Francja.