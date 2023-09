Para uprawiała seks na pokładzie samolotu. Nakrył ich steward

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 566 dni. Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie dla studentów dwóch holenderskich uniwersytetów. - Obecnie rozstrzyga się, czy ludobójstwo stanie się częścią normalnej polityki - mówił ukraiński przywódca. - To jest dokładnie to, co Rosja próbuje zrobić w swojej wojnie przeciwko nam (...). Aby ludobójstwo stało się tłem, na którym inni mogą żyć w pokoju, gdzieś w swoich "bańkach" - dodał. Wcześniej tego dnia przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Iwan Pawłenko przekazał, że użycie dronów przez siły rosyjskie wzrosło tak, że na niektórych odcinkach frontu jest ich 250-300 jednocześnie. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.