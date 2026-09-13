Świat Huti przyznali się do ataku w Arabii Saudyjskiej. "Rażące naruszenie międzynarodowego prawa"

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: YAHYA ARHAB/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzecznik saudyjskiej obrony cywilnej określił ataki jako "rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego", dodając, że władze wdrożyły procedury ustalone dla takich incydentów.

Ofensywa Huti. Całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego w ich rękach

Proirańscy jemeńscy rebelianci prowadzą ofensywę przeciwko uznanemu przez społeczność międzynarodową rządowi. Zajęli całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego i strategicznie położone porty w rejonie cieśniny Bab al-Mandab.

Spowodowało to gwałtowną ucieczkę mieszkańców zarówno do innych obszarów Jemenu, jak i do afrykańskiego Dżibuti, położonego po przeciwnej stronie Morza Czerwonego. Dotarło tam już około dwóch tysięcy jemeńskich uchodźców - przekazała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Bojownicy Huti Źródło zdjęcia: YAHYA ARHAB/EPA/PAP

Zajęcie czerwonomorskiego wybrzeża Jemenu przez rebeliantów Huti oznacza, że są zaledwie około 30 kilometrów od amerykańskiej bazy wojskowej w Dżibuti. To główny taki obiekt USA w Afryce i jedna z kilku zagranicznych baz wojskowych w tym kraju. Swoje placówki mają tam również Chiny, Francja i Japonia - poinformowała agencja AP.

Portal Al Dżazira przypomniał, że w najwęższym miejscu szerokość cieśniny Bab al-Mandab między Dżibuti i Jemenem waha się od 14 do nieco ponad 17 mil morskich (26 do 32 km). Katarska telewizja podkreśliła, że praktyczne przejęcie kontroli przez Huti nad żeglugą przez Bab al-Mandab budzi również niepokój władz Egiptu i Sudanu.

W zeszłym tygodniu Huti rozpoczęli nową ofensywę przeciwko wspieranym przez Arabię Saudyjską jemeńskim siłom rządowym, starając się przejąć kontrolę nad Bab al-Mandab. Od rozpoczęcia przez Iran blokady cieśniny Ormuz na początku marca, szlak przez Morze Czerwone zyskał na znaczeniu, zwłaszcza dla eksportu ropy z krajów Zatoki Perskiej.