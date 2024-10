Rośnie bilans ofiar śmiertelnych huraganu Milton

Bilans ofiar śmiertelnych huraganu Milton wzrósł do co najmniej 15 osób - podała telewizja CNN, powołując się na władze Florydy. Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że przygotowania do huraganu uratowały życie wielu ludzi, lecz ostrzegł, że często bilans ofiar śmiertelnych wzrasta już po przejściu burzy.