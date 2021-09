Kilkadziesiąt ofiar. Władze Nowego Jorku: nie spodziewaliśmy się, że na ulice spadnie wodospad Niagara

Na Wschodnim Wybrzeżu USA zwiększa się śmiertelne żniwo burz, powodzi i zniszczeń spowodowanych przez tornada. Według ostatniego bilansu w zalanych domach i samochodach zginęło co najmniej 46 osób.

W regionie, który został ostrzeżony przed potencjalnie śmiercionośną powodzią, ale nie przygotował się na taki cios, zginęło w środę w nocy i w czwartek rano co najmniej 46 osób na obszarze od Maryland do Connecticut.

Według agencji AP powołującej się na lokalne władze, co najmniej 23 osoby zginęły w New Jersey, 12 w Nowym Jorku oraz trzy w podmiejskim hrabstwie Westchester. Co najmniej pięć zgonów odnotowano w Pensylwanii i jeden w Maryland. Sierżant policji stanowej z Connecticut, Brian Mohl, zginął po tym, jak jego samochód został zmieciony przez żywioł z drogi.