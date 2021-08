Huragan Grace słabnie w Meksyku

Huragan Grace, który uderzył w Meksyk słabnie - poinformowało w sobotę w swoim najnowszym raporcie amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC). Przypuszcza się jednak, że zrzuci jeszcze obfite opady deszczu. Huragan spowodował powodzie i lawiny błotne, które zabiły co najmniej osiem osób.

Huragan Grace. Osiem osób zginęło

Huragan Grace słabnie

Grace szybko osłabła, gdy dotarła do terenów górskich w środkowym Meksyku, prędkość wiatru zmalała do 35 km/h.

Według prognozy NHC Grace zrzuci od 15 do 30 cm deszczu nad wschodnim i środkowym Meksykiem do końca weekendu, a w niektórych obszarach do 45 cm. Przypuszcza się, że obfite opady deszczu spowodują gwałtowne powodzie w miastach.