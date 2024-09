Syn Bidena przyznał się do winy. Grozi mu do 17 lat więzienia

Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, Hunter Biden, przyznał się do stawianych mu zarzutów w sprawie niepłacenia podatków - podała agencja Reutera. Oceniła, że jest to zaskakujące posunięcie, które pozwoli mu uniknąć procesu na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w USA. Syn prezydenta może jednak trafić do więzienia. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 16 grudnia.