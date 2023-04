Obrońcy praw człowieka: irańskie siły bezpieczeństwa zabijają, torturują i porywają nieletnich

Nękane i zatrzymywane rodziny

Wiązani, bici, rażeni prądem

Zgodnie z obowiązującym w Iranie prawem, dzieci może przesłuchiwać wyłącznie oddelegowany do przypadków nieletnich prokurator, a sądzić mogą je tylko sądy dla nieletnich. Tymczasem w jednym z badanych przypadków (dotyczył łącznie 16 oskarżonych, z których troje było nieletnich) do osądzania został oddelegowany duchowny, będący sędzią sądu rewolucyjnego. Żaden z oskarżonych nie mógł skorzystać z adwokata. Zostali skazani na 25 lat więzienia. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że oskarżenie nie miało dowodów, po czym odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia - przez tego samego sędziego. Ten skazał ich ponownie na wyroki 3, 5 i 10 lat.