Ostrzelano dom rodziny George'a Floyda. Jego siostrzenica została ranna

- Moja córka się zerwała i powiedziała: 'tatusiu, zostałam trafiona'. Byłem w szoku do momentu, aż zobaczyłem krew. Wtedy uświadomiłem sobie, że moje czteroletnie dziecko naprawdę zostało trafione - relacjonował ojciec dziewczynki Derrick Delane. Jak dodał, Arianna "nie wiedziała, co się dzieje".

Policja krytykowana za "opóźnioną reakcję"

We wtorek departament policji z Houston poinformował, że rozpoczął dochodzenie w sprawie. Na ten moment służby nie dysponują rysopisem podejrzanego ani nie wiedzą, co mogło być motywem ataku.

Szef policji z Houston Troy Finner w wydanym we wtorek komunikacie oświadczył, że "jest świadomy i martwi go czas reakcji na ten incydent". "Proszę mieszkańców miasta o dalszą modlitwę w intencji pełnego powrotu do zdrowia dziewczynki oraz o pomoc w dostarczeniu informacji, które przyczynią się do zatrzymania odpowiedzialnego za atak podejrzanego lub podejrzanych" - dodał.