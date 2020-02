Nie żyje Hosni Mubarak

Do wybuchu masowych protestów na początku 2011 r. Mubarak nie deklarował, czy w wyborach we wrześniu w 2011 roku będzie ubiegał się o kolejną 6-letnią kadencję. Przedstawiciele władz wskazywali, że najpewniej tak się stanie, mimo że coraz częściej pojawiały się pytania o stan jego zdrowia. Na fali protestów społecznych w Tunezji, które zapoczątkowały tzw. arabską wiosnę, także w Egipcie wybuchły antyrządowe protesty o charakterze społeczno-politycznym przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, korupcji, ograniczaniu swobód obywatelskich i długoletnim rządom Mubaraka. Na masową skalę zaczęto w Egipcie protestować 25 stycznia 2011 r.; protesty te poprzedziły pojedyncze akty protestacyjne, przyjmujące formę samospaleń.

Obalony przez arabską wiosnę

Po obaleniu Mubarak był sądzony w dwóch wielkich procesach. Oskarżano go o podżeganie do zabijania demonstrantów podczas rewolty z 2011 r., gdy w krwawych starciach z policją zginęło ok. 850 osób. W 2012 roku Mubarak, jego minister spraw wewnętrznych i sześciu doradców zostało skazanych na kary dożywotniego więzienia, ale dwa lata później sąd wyższej instancji uchylił ten wyrok ze względów proceduralnych i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 2 marca 2017 r. sąd kasacyjny ostatecznie uniewinnił Mubaraka w tej sprawie.