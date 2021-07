Zawiodły silniki, piloci próbowali zawrócić. Lądowali awaryjnie na oceanie

Pierwsze informacje o awarii samolotu boeing 737 cargo podała stacja CNBC. Jak informowała, samolot opadł w kierunku wody, zastrzegając jednak, że skutki wypadku nie są znane. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła chwilę później, że samolot z dwiema osobami na pokładzie lądował awaryjnie na oceanie w okolicach Honolulu na Hawajach. Do zdarzenia doszło około 2.30 w nocy czasu lokalnego (około 14.30 w Polsce).

Jak precyzowała rządowa agencja, piloci zgłosili problem z silnikiem i próbowali zawrócić do Honolulu, jednak zostali zmuszeni do awaryjnego lądowania na wodzie. Obu pilotów uratowała amerykańska straż przybrzeżna - dodało FAA. Jak doniosła telewizja ABC, jeden z pilotów 45-letniego samolotu został przetransportowany do szpitala za pomocą śmigłowca, a jego stan jest poważny. Drugi pilot odniósł mniejsze obrażenia.