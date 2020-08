"To polityczne represje i prześladowanie". Działaczka demokratyczna i potentat mediowy zwolnieni z aresztu

Znana hongkońska działaczka demokratyczna Agnes Chow i założyciel krytycznego wobec władz dziennika "Pinggwo Yatbou" ("Apple Daily") Jimmy Lai zostali we wtorek zwolnieni z aresztu. Trafili tam dzień wcześniej pod zarzutem złamania przepisów bezpieczeństwa państwowego.

Przemawiając do reporterów przed komisariatem, Chow przyznała, że była aresztowana cztery razy z powodu zaangażowania w działalność społeczną, ale ostatnie aresztowanie było najstraszniejsze.

- Jasne, że są to polityczne represje i prześladowanie - oceniła. - Powiedziano mi, że powodem aresztowania było to, że od lipca spiskuję z obcymi siłami, korzystając z mediów społecznościowych, ale oskarżenia były niejasne i nie do końca rozumiem, dlaczego zostałam aresztowana - zaznaczyła, cytowana przez KYODO.