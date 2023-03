29-latka zatrzymana w sprawie zabójstwa modelki. Media: to internetowa influencerka

Zatrzymana we wtorek w Shenzhen, w Chinach kontynentalnych, a następnie przekazana hongkońskim organom ścigania 29-letnia internetowa influencerka miała pomóc w organizacji nieudanej próby ucieczki z Hongkongu podejrzanego o morderstwo byłego męża ofiary Alexa Kwonga - poinformował dziennik "South China Morning Post".

Policja w Hongkongu poinformowała we wtorek w komunikacie o zatrzymaniu "29-letniej kobiety podejrzanej o związek z wcześniejszym morderstwem w Tai Po, w którym życie straciła 28-letnia kobieta". Dochodzenie w sprawie jest kontynuowane.

Matka zamordowanej modelki próbuje zablokować sprzedaż luksusowego apartamentu

Według mediów motywem zbrodni mógł być spór o luksusowy apartament na osiedlu Kadoorie Hill w dzielnicy Kowloon Tong. To jedno z najbardziej prestiżowych osiedli w Hongkongu, mieszkało tam wielu przedstawicieli miejscowej elity - opisał singapurski dziennik "Straits Times". Lokal był wart około 70 milionów dolarów hongkońskich (około 39 milionów złotych).

Prawie 170-metrowy apartament formalnie należał do byłego teścia zamordowanej, Kwong Kaua, byłego policjanta, który według źródeł "South China Morning Post" podejrzewany jest o zaplanowanie zbrodni. Media spekulują, że w rzeczywistości mieszkanie kupiła Choi, ale wpisała Kwonga do aktu własności, by zaoszczędzić ponad siedem milionów dolarów hongkońskich (3,9 miliona złotych) opłat skarbowych.