Hongkong, zabójstwo modelki. Jej nogi znaleziono w lodówce

Hongkońska policja poinformowała w niedzielę, że postawiła zarzuty trzem osobom w związku z zabójstwem 28-letniej modelki Abby Choi. Dwa dni wcześniej szczątki kobiety znaleziono w lodówce w jednym z domów na obrzeżach miasta wraz z narzędziami użytymi do rozczłonkowania jej ciała.

Znana w Hongkongu influencerka i modelka, 28-letnia Abby Choi, która niedawno pojawiła się na okładce magazynu modowego L'Officiel Monaco, zaginęła we wtorek. Ostatni raz widziano ją w dzielnicy Tai Po. To tam policja znalazła w piątek jej szczątki.

Części ciała ukryte w lodówce

Funkcjonariusze przeszukali dom, w którym najprawdopodobniej doszło do zbrodni. W lodówce natrafili na odcięte nogi kobiety. Śledczy znaleźli również krajalnicę do mięsa i piłę elektryczną, których - według ustaleń śledztwa - użyto do rozczłonkowania zwłok 28-latki.