CNN: makabryczne zbrodnie odzwierciedlają realia życia w Hongkongu. Modelka nie była pierwsza

Zabójstwo i poćwiartowanie zwłok 28-letniej Abby Choi wstrząsnęło mieszkańcami Hongkongu. Choć miasto to uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych na świecie, to jednak kolejna tak makabryczna zbrodnia w nim w ostatnich latach - zauważa stacja CNN. A ich charakter, według ekspertów, odzwierciedla realia życia w Hongkongu.

Brutalne zabójstwa w Hongkongu

Zabójstwo Abby Choi nie było jednak pierwszym tak makabrycznym przypadkiem, do którego doszło w Hongkongu. W rzeczywistości w ostatnich latach podobnych zbrodni było w tym mieście więcej. Zdaniem Roderica Broadhursta, cytowanego przez CNN emerytowanego profesora kryminologii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i założyciela Hong Kong Centre for Criminology, w ciągu ostatniego półwiecza w mieście odnotowano łącznie kilkanaście przypadków rozczłonkowania ciał ofiar zabójstw.

- Większość osób mieszka w blokach mieszkalnych. Nie ma ludzi z domami i ogrodami, do których można wyjść, by wykopać dziurę i spróbować pochować ciało - zauważa Philip Beh, patolog sądowy współpracujący w przeszłości z hongkońską policją. Beh zwrócił ponadto uwagę na fakt, że Hongkong znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego, co oznacza, że "zapach ciała bardzo szybko przyciąga uwagę".

W gęsto zabudowanym Hongkongu mieszkania są też na ogół zbyt małe, by znalazło się w nich miejsce na przestronne kuchnie, a co za tym idzie, duże lodówki czy zamrażarki. Wielu mieszkańców nie posiada samochodu ze względu na wysokie koszty miejsc parkingowych i dobrze rozwinięty transport publiczny. Zdaniem Beha są to kolejne czynniki, które utrudniają zabójcom ukrycie ciał swoich ofiar. - Żyjemy w miejscu, w którym zasadniczo, jeśli kogoś zabiłeś, następne palące pytanie brzmi: co robisz z ciałem? Możliwości jest bardzo mało - stwierdził Beh.