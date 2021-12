Pomnik ofiar masakry na placu Tiananmen usunięty z uniwersyteckiego kampusu w Hongkongu

W środę wieczorem przestrzeń wokół Kolumny Wstydu została ogrodzona plastikowymi kurtynami, za którymi przez całą noc robotnicy pracowali nad jego usunięciem. W tym czasie ochroniarze uniemożliwiali dziennikarzom zbliżenie się do statuy. "Decyzja została podjęta w oparciu o zewnętrzne porady prawne oraz ocenę ryzyka dla najlepszego interesu uniwersytetu" - tłumaczyły w oświadczeniu władze uczelni. Jak dodano, niepokój budziły także kwestie bezpieczeństwa, związane z "kruchą konstrukcją pomnika". Rzeźba ma teraz trafić do magazynu.

Zdaniem Jensa Galschiota, duńskiego rzeźbiarza, stojącego za wykonaniem pomnika, jego usunięcie było "brutalnym czynem". - To rzeźba poświęcona zmarłym ludziom, by pamiętać o ofiarach wydarzeń w Pekinie z 1989 roku. Zniszczenie go w ten sposób, to jakby pójść na cmentarz i zniszczyć wszystkie nagrobki - mówił w rozmowie z BBC. Artysta przyznał, że rozważa pozwanie władz uczelni oraz zwrócenie się o odszkodowanie.