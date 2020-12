Zamrożone konta polityka opozycji demokratycznej. "Złamanie prawa o bezpieczeństwie państwowym"

Ted Hui Chi-fung oświadczył, że należące do niego i jego krewnych konta w kilku bankach zostały zablokowane. Miało to nastąpić wkrótce po ogłoszeniu przez niego zamiaru osiedlenia się w Wielkiej Brytanii. Były poseł twierdzi, że banki nie podały powodów zamrożenia środków.

Złożył mandat w akcie protestu

"Ustalono, że osoba ta zdefraudowała środki zebrane podczas internetowej akcji crowdfundingowej i używała kont należących do członków rodziny, by zarządzać tymi pieniędzmi. Zamieszana w to osoba jest również oskarżana o stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwowego poprzez zmowę z obcymi siłami" - dodano.