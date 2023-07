Zasłynął wspinaniem się na wieżowce. Przed śmiercią miał pukać w okno na 68. piętrze

Remi Lucidi nie żyje - media

Śmierć 30-letniego obywatela Francji w poniedziałek potwierdziła hongkońska policja. Według przekazanych informacji ustalono, że w ubiegłym tygodniu najprawdopodobniej spadł on z wysokiego budynku mieszkalnego i zginął. Jego ciało znalezione zostało w ekskluzywnej dzielnicy Hongkongu Mid-Leveles. Lokalne służby mają uważać, że mężczyzna uprawiał sporty ekstremalne, oficjalnie nie potwierdzono jednak, że zmarły to Remi Lucidi. Policja przekazała, że z przekazaniem dalszych informacji czeka na wyniki sekcji zwłok.

Pukanie w okno na 68. piętrze

W czwartek 27 lipca Remi Lucidi miał przybyć do jednego z najwyższych kompleksów mieszkalnych w Hongkongu - Tregunter Tower. Około godz. 18 wieczorem miał powiedzieć pilnującemu go ochroniarzowi, że przyjechał odwiedzić znajomego mieszkającego na 40. piętrze. Nim ochroniarz zorientował się, że we wskazanym przez 30-latka apartamencie nikt na niego nie czeka, Francuz miał zdążyć wsiąść do windy i pojechać nią na 49. piętro. Później był jeszcze widziany na kamerze zamontowanej na klatce schodowej na ostatnim, najwyższym piętrze budynku.