"Spanikowałam, więc pobiegłam". Policjanci powalili dwunastolatkę na ziemię

Policja nagle do nas podbiegła. Przestraszyłam się. Kazali nam stać nieruchomo, ale spanikowałam, więc pobiegłam - opowiada 12-letnia dziewczynka, powalona przez policjantów na ziemię podczas niedzielnej demonstracji w Hongkongu. Nagranie z interwencji trafiło do internetu i wywołało oburzenie. Policja twierdzi, że nastolatka brała udział w nielegalnym zgromadzeniu, a funkcjonariusze użyli "minimalnej siły", bo "zaczęła uciekać w podejrzany sposób".

W Hongkongu protestowano przeciwko przełożeniu wyborów do regionalnego parlamentu. Miały się one odbyć w niedzielę, ale 31 lipca propekińska szefowa administracji regionu Carrie Lam przesunęła je o rok z powodu nawrotu pandemii COVID-19. Według opozycji rząd używa kryzysu jako wymówki, by uniemożliwić jej zwycięstwo wyborcze.