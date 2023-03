Pokazy horroru o Kubusiu Puchatku odwołane. Miś był wcześniej zestawiany w memach z przywódcą kraju 

Zaplanowane na 23 kwietnia pokazy horroru "Kubuś Puchatek: Krew i Miód" zostały odwołane w Hongkongu i Makau. Dystrybutor produkcji nie podał uzasadnienia takiej decyzji. Jak jednak zauważa Reuters, w przeszłości miś był już poddawany cenzurze ze względu na memy, w których zestawiono go z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Pokaz "Kubuś Puchatek: Krew i Miód" odwołany w Hongkongu i Makau

"Guardian" zauważa, że główny bohater serii A.A. Milne był już w przeszłości przedmiotem zainteresowania chińskich cenzorów, ze względu na memy w których zestawiany jest on z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Agencja Reutera pisze, że po raz pierwszy na rzekome podobieństwo między politykiem a Kubusiem Puchatkiem internauci zwrócili uwagę w 2013, kiedy Xi Jinping został sfotografowany w towarzystwie Baracka Obamy, a media społecznościowe wypełniły obrazki porównujące ich do Puchatka i Tygryska. Wizerunek bajkowego misia był później także wykorzystywany do sygnalizowania sprzeciwu podczas protestów.