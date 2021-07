Pierwszy wyrok za złamanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Były kelner z Hongkongu skazany na 9 lat

Agencja Reutera podała w piątkowej depeszy, że Tong Ying-Kit nie przyznał się do winy. Prawnik skazanego, Clive Grossman, powiedział, że obrona odwoła się zarówno od zarzutów, jak i od samego werdyktu. Tong Ying-Kit został oskarżony o to, że wjechał w zeszłym roku motocyklem w oddziały policyjne. Miał przy sobie flagę z hasłem protestu "Wyzwolić Hongkong. Rewolucja naszych czasów".

Sędziowie Esther Toh, Anthea Pang i Wilson Chan – wybrani przez przewodniczącą Hongkongu Carrie Lam do wysłuchania spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym – ogłosili we wtorek, że hasło to "jest w stanie podżegać innych do secesji".