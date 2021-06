"Dzwon pogrzebowy dla wolności prasy". Ostatnie wydanie prodemokratycznego dziennika

Na pierwszej stronie ostatniego numeru znalazło się zdjęcie pracownika gazety, machającego z balkonu do tłumów zwolenników zgromadzonych na ulicy przed budynkiem redakcji. "Hongkończycy boleśnie żegnają się w deszczu: wspieramy 'Pinggwo'" – głosi tytuł. "To koniec pewnej epoki, w której władze Hongkongu musiały tolerować ostrą krytykę ze strony najbardziej niepokornego z lokalnych mediów" – ocenił politolog z Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu Ivan Choy, cytowany przez "South China Morning Post".

"Reżim w Pekinie wysyła mrożący sygnał"

W ubiegłym tygodniu kilkuset policjantów weszło do redakcji "Pinggwo Yatbou" i biur wydającej go spółki Next Digital, przeszukało komputery dziennikarzy i zatrzymało pięcioro pracowników, w tym redaktora naczelnego Ryana Lawa. Zablokowano 18 mln dolarów hongkońskich (2,3 mln dolarów amerykańskich) aktywów spółek związanych z gazetą. W tym tygodniu zatrzymano jeszcze felietonistę dziennika. Założyciel "Pinggwo Yatbou", znany z krytyki komunistycznych władz magnat medialny Jimmy Lai, siedzi już w więzieniu za udział w antyrządowych protestach z 2019 roku. On również jest oskarżony o "zmowę z obcymi siłami", za co, na mocy przepisów bezpieczeństwa państwowego, może grozić nawet dożywocie.