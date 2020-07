"Nadal jesteśmy w obozie demokratycznym, nadal wspieramy demokrację i wolność"

W nieoficjalnych prawyborach obozu prodemokratycznego do regionalnego parlamentu w Hongkongu zagłosowało ponad 600 tysięcy ludzi. To symboliczny protest przeciwko narzuconemu przez Pekin prawu o bezpieczeństwie narodowym.

Obóz prodemokratyczny w Hongkongu, w skład którego wchodzi wiele partii, próbuje połączyć siły i wykorzystać prawybory do wyłonienia najsilniejszych kandydatów, którzy wezmą udział we wrześniu w wyborach do hongkońskiej Rady Ustawodawczej. Zamierzają zdobyć w niej większość, jako że zwykle zdominowana jest przez obóz propekiński.