Hongkong. Uroczystości pogrzebowe zamordowanej modelki Abby Choi

Niedziela jest 480. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosjanie w pośpiechu zaczęli szczepić żołnierzy, kolaborantów i mieszkańców z rosyjskimi paszportami w okupowanych i podtopionych po wysadzeniu zapory na Dnieprze miejscowościach w obwodzie chersońskim - relacjonują ukraińskie media, powołując się na doniesienia ruchu oporu Atesz. Nie ma informacji o tym, przeciwko czemu ma być szczepionka. "To dowód na to, że okupanci przygotowują się do kolejnego aktu ekologicznego terroryzmu" - uważa wspomniany ruch ukraińsko-tatarski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.