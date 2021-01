"Piekło Orientu". Fala zatrzymań na mocy "drakońskiego prawa"

Policja Hongkongu zatrzymała ponad 50 działaczy demokratycznych, w tym byłych posłów. Zarzuty pod ich adresem dotyczą naruszenia przepisów bezpieczeństwa państwowego. - To zdecydowanie największa liczba osób zatrzymanych na mocy tego drakońskiego prawa w jednej sprawie - przekazała była posłanka Cyd Ho.

Zatrzymanym zarzuca się działalność wywrotową w związku z organizacją w lipcu 2020 roku nieoficjalnych prawyborów obozu demokratycznego przed wyborami do hongkońskiego parlamentu, które ostatecznie przełożono na rok 2021.

Wśród zatrzymanych jest inicjator prawyborów, były wykładowca prawa Benny Tai, a także byli posłowie James To, Wu Chi-wai, Andrew Wan, Lam Cheuk-ting, Helenaw Wong, Au Nok-hin, Chu Hoi-dick, Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam i Gary Fan - podała publiczna hongkońska stacja RTHK.

"Lista aresztowanych będzie aktualizowana"

Opozycjonista Lee Cheuk-yan poinformował dziennikarzy, że łącznie w środę zatrzymano ponad 50 osób. - To zdecydowanie największa liczba osób zatrzymanych na mocy tego drakońskiego prawa w jednej sprawie. Pełna lista aresztowanych będzie jeszcze aktualizowana - przekazała z kolei była posłanka Cyd Ho.

Wyłonienie najsilniejszych kandydatów

Zanim w 1997 roku komunistyczna Chińska Republika Ludowa przejęła kontrolę nad Hongkongiem, zobowiązała się do utrzymania autonomii miasta i swobód jego mieszkańców co najmniej przez 50 lat. Zdaniem demokratów władze łamią to zobowiązanie, coraz bardziej ograniczają autonomię Hongkongu i odbierają im wolność, szczególnie przy użyciu przepisów bezpieczeństwa państwowego, które Pekin narzucił Hongkongowi w czerwcu 2020 roku.