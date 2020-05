"Doradzał najbliższym, by unikali hazardu". Nie żyje 98-letni twórca imperium kasynowego Makau

"Król hazardu w Makau Stanley Ho, który od podstaw zbudował imperium biznesowe w byłej kolonii portugalskiej i stał się jednym z najbogatszych ludzi w Azji, zmarł spokojnie w wieku 98 lat. Potwierdziła to jego rodzina" - podała we wtorkowej depeszy agencja Reutera.

Przypomniała, że "ekstrawagancki potentat, który uwielbiał tańczyć i doradzał swoim najbliższym, by unikali hazardu, kierował jedną z najbardziej lukratywnych firm hazardowych na świecie za pośrednictwem swojej sztandarowej firmy SJM Holdings o wartości około 6 miliardów dolarów".

40-letni monopol

Urodzony w Hongkongu przedsiębiorca nie wprowadził hazardu w Makau, kwitł on tam na długo przed jego przyjazdem. Jednak to jego wizja sprawiła, że tamtejsza branża hazardowa urosła do rozmiarów wielokrotnie większych niż w amerykańskim Las Vegas.